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На Марсе нашли следы развитой цивилизации

Фото: pixabay.com
Красная планета была пригодна для жизни

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг внимательно изучил фотографию поверхности Марса, на которой обнаружил ангар пришельцев в форме лица.

По его словам, огромная куполообразная структура напоминает голову. Он уверен, что это огромная база инопланетян, которые раньше жили на Красной планете.

Уфолог предположил, что на Марсе была высокоразвитая цивилизация, однако из-за глобальной войны жители погибли или покинули планету, оставив все в руинах, передает Vista News.

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