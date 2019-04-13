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Кварталы реновации станут примером качественной городской среды

Фото: www.globallookpress.com
Жителей обеспечат велодорожками, игровыми площадками, а также новыми образовательными учреждениями и спортивными центрами

В кварталах, охваченных программой реновации, появятся новые школы, детсады, а также медицинские, спортивные и досуговые объекты. Об этом сообщается на сайте издания "Аргументы и Факты".

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что пожелания жителей районов учитывались еще на этапе подготовки проектов. Это позволило рассчитать необходимое количество образовательных учреждений, МФЦ или спортивных комплексов в микрорайонах.

По ее словам, особое внимание уделяется благоустройству территории — создание велодорожек, игровых и спортивных площадки.

"В кварталах появятся широкие тротуары, выделенные велодорожки, игровые площадки для детей разного возраста и оборудованные тренажерами спортивные ядра. Важными отличиями новых кварталов от старых станут прогулочные маршруты и беспрепятственные проходы между домами, улучшенное освещение микрорайонов", – добавила Княжевская.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что в пятницу прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов в шести районах Москвы – Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок. Эти мероприятия посетили более 7 тысяч человек. Княжевская подчеркнула, что проектировщики обязательно учтут пожелания местных жителей и внесут необходимые корректировки в проекты.

Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

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