Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Погода порадует москвичей на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com
Столбики термометров поднимутся до +18°C

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин обрадовал москвичей. По его словам, в середине следующей недели в столицу придет теплая погода.

"Если в понедельник и вторник у нас от 9 до 12 градусов тепла днем, то уже вторая половина недели – до 15-18 градусов тепла",

- цитирует его ТАСС.

Варакин добавил, что осадков не ожидается. При этом ночью температура может упасть до нуля. По его словам, нынешнее похолодание соответствует обычным значениям для этих дат.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Неожиданный факт: специи снижают давление

В борьбе с болезнью нашли нового помощника

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей