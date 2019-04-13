Погода порадует москвичей на следующей неделе

Столбики термометров поднимутся до +18°C

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин обрадовал москвичей. По его словам, в середине следующей недели в столицу придет теплая погода.

"Если в понедельник и вторник у нас от 9 до 12 градусов тепла днем, то уже вторая половина недели – до 15-18 градусов тепла",

- цитирует его ТАСС.

Варакин добавил, что осадков не ожидается. При этом ночью температура может упасть до нуля. По его словам, нынешнее похолодание соответствует обычным значениям для этих дат.