Погода порадует москвичей на следующей неделе

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин обрадовал москвичей. По его словам, в середине следующей недели в столицу придет теплая погода.
"Если в понедельник и вторник у нас от 9 до 12 градусов тепла днем, то уже вторая половина недели – до 15-18 градусов тепла",
- цитирует его ТАСС.
Варакин добавил, что осадков не ожидается. При этом ночью температура может упасть до нуля. По его словам, нынешнее похолодание соответствует обычным значениям для этих дат.
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