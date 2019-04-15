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Умер известный российский хоккеист

Спортсмену было 42 года

Дмитрий Набоков, экс-форвард хоккейного клуба "Сибирь", "Трактор", ХК МВД и сборной России скончался 14 апреля в Новосибирске после тяжелой болезни.

Набоков выступал за московские "Крыльях советов", играл в НХЛ и в ряде российских клубов, сообщается на сайте Управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 

"Он был хорошим человеком и отличным игроком... наши соболезнования", - 

написал на своей страничке в Instagram спортивный менеджер Шуми Бабаев.

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Публикация от @shumi_agency

Выступал Набоков и за подмосковные клубы, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА
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