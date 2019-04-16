Россиянам упростили доступ к паллиативной помощи

Получить услугу можно теперь по месту жительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев облегчил российским гражданам доступ к паллиативной помощи, подписав указ, который разрешает пользоваться ее по месту пребывания. В этом убежден член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от фракции "Единая Россия" Юрий Кобзев.

По его словам, это решение было долгожданным для нуждающихся. Проживающие в городах люди часто имели больных родителей в деревнях. Вынужденные забрать их к себе, они обращались в медучреждения по месту фактического жительства, но там их перенаправляли по месту прописки родственников. Причина – разница в уровне финансирования медицинских программ в разных населенных пунктах.

"И тот факт, что теперь нуждающиеся в паллиативной помощи смогут получить ее в любом регионе страны вне зависимости от места прописки, очень важен и значительно упростит получение такой помощи на территории всей страны",

– цитирует Кобзева пресс-служба "Единой России".

Он напомнил, что "Единая Россия" совместно со своим проектом "Здоровое будущее" много сделали для того, чтобы система паллиативной помощи стала лучше. В том числе были сделаны шаги на законодательном уровне.

Ранее в феврале этого года Госдума единогласно приняла закон о расширении понятия "паллиативная помощь". Кроме того, депутаты уточнили порядок ее оказания и порядок соцобслуживания неизличимо больных. Теперь помощь оказывается не только при амбулаторном и стационарном лечении, но и на дому.