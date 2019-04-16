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Земле угрожает огромный астероид

Фото: pixabay.com
Конспирологи уверяют, что NASA скрывает информацию о конце света

В четверг, 18 апреля астероид, равный трём с половиной лондонским автобусам, приблизится к Земле. Осколок пролетит на расстоянии ближе, чем находится Луна, и будет двигаться со скоростью 5,62 км в секунду. Российские уфологи предполагают, что астероид может спровоцировать разрушительный взрыв.

Осколок, пролетая точку пересечения Земли со спутником, вызовет определенную реакцию, сообщает Vistanews. Когда астероид пересечет центральную точку Луны по отношению к Земле, он может изменить направление и с максимальной скоростью врезаться в Землю.

Однако орбитальные расчёты показывают, что угрозы сейчас нет, сообщает Express, ссылаясь на NASA. Учёные оценили риск воздействия объекта и выяснили, что опасности не будет и в ближайшем будущем. За период с 1983 по 2106 этот полёт является самым близким.

Есть предположение, что национальное космическое ведомство США планирует провести опыты с осколком. Что именно с ним собираются делать, пока остаётся в секрете. Последствия подобных экспериментов неизвестны.

Анна ШУЛЕПОВА
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