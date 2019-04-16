Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" выступила резко против ввода платных перекрестков

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Авилов Александр
Подобная инициатива только ухудшит обстановку на дорогах

Введение платных перекрестков абсолютно бесполезно в борьбе с пробками и, более того, вредно для участников дорожного движения. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от "Единой России" Владимир Афановский, комментируя предложение представителя национальной технологической инициативы "Автонет".

По словам Афановского, идея заставить водителей платить за перекрестки совершенно неприемлема и нежизнеспособна. Более того, она может иметь негативные последствия для автомобилистов, которые увидят в ней исключительно как очередной побор.  

"В обществе такие инициативы могут быть однозначно восприняты как попытка залезть в карман автомобилистов и как коммерциализация организации дорожного движения в целом… Инициатива будет иметь множество последствий, которые не только нарушат самочувствие водителей, но и приведут к дестабилизации обстановки на наших дорогах и перекрестках",

цитирует Афановского пресс-служба "Единой России".

Депутат выразил уверенность, что подобный законопроект не пройдет дальше рассмотрения в Госдуме, поскольку парламентарии единодушно его отвергнут. Также против высказался проект единороссов "Безопасные дороги", направленный на повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП. Подобные идеи не стоит даже обсуждать со специалистами в этой области, добавил Афановский.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Москва убьет Зеленского

Крайним окажется Порошенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей