"Единая Россия" выступила резко против ввода платных перекрестков

Подобная инициатива только ухудшит обстановку на дорогах

Введение платных перекрестков абсолютно бесполезно в борьбе с пробками и, более того, вредно для участников дорожного движения. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от "Единой России" Владимир Афановский, комментируя предложение представителя национальной технологической инициативы "Автонет".

По словам Афановского, идея заставить водителей платить за перекрестки совершенно неприемлема и нежизнеспособна. Более того, она может иметь негативные последствия для автомобилистов, которые увидят в ней исключительно как очередной побор.

"В обществе такие инициативы могут быть однозначно восприняты как попытка залезть в карман автомобилистов и как коммерциализация организации дорожного движения в целом… Инициатива будет иметь множество последствий, которые не только нарушат самочувствие водителей, но и приведут к дестабилизации обстановки на наших дорогах и перекрестках",

– цитирует Афановского пресс-служба "Единой России".

Депутат выразил уверенность, что подобный законопроект не пройдет дальше рассмотрения в Госдуме, поскольку парламентарии единодушно его отвергнут. Также против высказался проект единороссов "Безопасные дороги", направленный на повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП. Подобные идеи не стоит даже обсуждать со специалистами в этой области, добавил Афановский.