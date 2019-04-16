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Космодром "Морской старт" отправят из США на Дальний Восток

Переброска плавучей платформы необходима для запуска новых ракет

Пусковая платформа "Морской старт" может сменить свою локацию из-за пусков "Союзов-5 Light".

Как рассказал источник в ракетно-космической отрасли, платформу могут перебросить из Калифорнии на Дальний Восток, поскольку на территории США запуск новой ракеты практически нереален. По контракту с РФ возможен запуск только ракеты "Зенит", которая снята с производства в 2014 году.

Подписать новый контракт о запусках "Союзов-5 Light" Россия не согласиться, потому что в этом случае ей придется раскрыть техническую информацию о ракетах. Единственное, что остается, это смена базирования плавучего космодрома, отметил источник в беседе с РИА "Новости". Сделать это нужно в ближайшее время, в противном случае запуск новых "Союзов" будет невозможен, передает телеканал "360".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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