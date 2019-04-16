Четыре продукта остановят преждевременное старение

Можно больше не использовать биодобавки для упругости кожи

Появление ранних морщин – проблема многих женщин. Существует множество искусственных способов продлить молодость: от таблеток до инъекций. Оказывается, что для защиты от возрастных складок стоит лишь выстроить рацион питания.

Как сообщает Medikforum, определённые пищевые продукты стимулируют клеточное обновление, поддерживая молодость дермы. Форель содержит жирные кислоты необходимые для здоровья. В этой рыбе около 20 грамм белка на 100-граммовую порцию. Полезны также орехи, красное мясо, фрукты, богатые витамином C, и продукты с серой, – сельдерей, тофу и чеснок. В них есть коллагеновые белки, состоящие из аминокислот. Они сохраняют здоровье соединительных тканей.

Авокадо – универсальный продукт, напоминает телеканал "МИР24". Он содержит фитохимикаты и другие важнейшие нутриенты, благотворно влияющие на возрастные процессы. На 73% авокадо состоит из воды, на 15% из жира, на 8,5% из углеводов и на 2% из белков.