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"Мутант": в Подмосковье нашли хвостатое куриное яйцо

Птицеводы успокоили обеспокоенных потребителей

Житель Электростали нашел в упаковке куриных яиц в супермаркете необычный экземпляр – удлиненный, как будто бы с "хвостом". Покупать странный продукт мужчина не стал, однако поделился своей находкой в соцсетях, где яйцо немедленно назвали "мутантом".

Независимый консультант птицеводов из Подмосковья Наталья Митрофанова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", чем вызвана деформация яйца.

"С таким же успехом можно встретить яйцо с бугристой или рельефной скорлупой. Найти на скорлупе круговые наросты... Все это неинфекционные патологии. Происходит это от неравномерного покрытия оболочкой кальция в матке",

– объяснила эксперт. По словам Митрофановой, причинами дефектов могут стать гормональные нарушения, стресс, неправильный рацион или недостаток освещения в помещении. Она добавила, что есть такие яйца можно.

Валентина МАЙОРОВА
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