Найден способ избежать третьей мировой войны

Рецепт спасения мира оказался неожиданно простым

Уберечь мир от угрозы оружия массового поражения помогут женщины, работающие в ядерной сфере, – они снизят риск развязывания новой мировой войны.

Как сообщает Foreign Policy, еще в 2006 г. Лондонское королевское общество провело эксперимент, в котором оценивалось поведение представителей разных полов в условиях войны. Ученые пришли к выводу, что, в отличие от мужчин, женщины проявляют меньшую самоуверенность и не склонны принимать решения о немедленном нанесении удара вероятному противнику.

При этом отмечается, что на международных переговорах о нераспространении ядерных вооружений делегации разных стран лишь на 25% состоят из женщин. При этом для того, чтобы реально влиять на принятие решений, нужно, чтобы женщин было не менее 30%, считают эксперты. Более того, в 2015 г. на конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, 33 страны представляли одни только мужчины. Таким образом, чтобы избежать третьей мировой, нужно увеличивать представительство женщина в области ядерных вооружений, предупреждает издание.

В США с 1970 по 2019 г. на руководящих постах в Государственном департаменте были всего лишь 11 женщин, а в Министерстве обороны – только 5, напоминает РИА ФАН.