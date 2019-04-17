Найдено эффективное средство от подагры

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Тайваньские учёные выяснили, что лучшее состояние здоровья у тех, кто питается молочными продуктами и яйцами. За ними следуют веганы, исключающие пищу животного происхождения.
В период с 2005 по 2014 год специалисты наблюдали за состоянием здоровья тысячи взрослых людей. Как сообщает Actualnews, в результате стало ясно, что морепродукты и мясо содержат много пуринов. Они увеличивают выработку мочевой кислоты и вызывают подагру.
Вегетарианские диеты исключают прием таких продуктов питания и снижают воспалительные реакции.
Подагра развивается стадиями и состоит из разнообразных симптомов. Обычно заболевание начинается с отека большого пальца ноги и сильных болей. Потом оно поражает лодыжки и колени. Самолечение может вызвать формирование камней в почках. При первых признаках лучше сразу обратиться к врачу.
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