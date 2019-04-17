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Суданские военные не дали Западу разжечь "цветную революцию"

Фото: www.globallookpress.com
Социальная напряженность в Судане пошла на спад после того, как военные отправили в отставку президента страны Омара аль-Башира

Таким образом, они предотвратили кровопролитные столкновения и помешали США реализовать их излюбленный "революционный" сценарий. В геополитической подоплеке суданских событий разбирались корреспонденты Федеральногоагентства новостей.

С 2007 года Судан находится под санкциями США, ЕС и ООН, что отрицательно сказалось на экономике этого восточноафриканского государства и вызвало у граждан недовольство властью.  Казалось бы, для "цветной революции" достаточно лишь разжечь недовольство до масштабов настоящего восстания и таким образом свергнуть нежелательного для Запада президента аль-Башира. А сопутствующее госперевороту кровопролитие стало бы поводом для военной интервенции США либо стран НАТО.

Для нагнетания обстановки в Судане были задействованы соцсети. Через них транслировались призывы к гражданам выходить на улицу, а западные СМИ черпали оттуда душераздирающие кадры "произвола властей и правоохранителей". После того, как президент попытался заблокировать соцсети, суданцы начали рассылку VPN.

Западные политтехнологи тоже потрудились на славу. Фотография мужчины с камнем стала своеобразным символом первых протестов и разлетелась по медиа в различном исполнении. 

Фото: twitter.com / Prt Scr / @alizainelabdein

Во время "второй волны" образ протестов был выбран более миролюбивый. Им стала так называемая "женщина в белом" – 22-летняя студентка Суданского международного университета Алаа Салах. Её фото на крыше автомобиля сразу же стало вирусным, а сама девушка начала раздавать интервью западным СМИ.

Все это в совокупности готовило почву для жесткого сценария смены власти в Судане. Если бы не вмешались военные, страна могла бы закончить так же, как Египет, Тунис или Ливия, до сих пор не оправившиеся от срежиссированных Западом "цветных революций".

Претензии народа к аль-Баширу, безусловно, не были беспочвенными. Однако провокаторы из числа коммунистической партии разжигали беспорядки даже тогда, когда власти делали явные попытки стабилизировать ситуацию в стране. Иной раз остановить беспорядки было невозможно без применения силы.

Именно тогда военные и отправили президента в отставку, а в стране объявили режим ЧС и комендантский час. После этого протестное движение пошло на спад. По сути, усилиями военных страна была спасена от кровопролитной революции.

Сейчас жители Судана ждут формирования гражданского правительства. А до тех пор страной будет управлять Переходный Военный Совет. Руководство Совета уже провело первые консультации с политическими партиями. Обстановка постепенно нормализуется.

Однако стабильный и спокойный Судан Америке не нужен. Поэтому не исключено, что попытки вновь дестабилизировать ситуацию продолжатся. Уже сейчас в Вашингтоне требуют, чтобы военные передали власть гражданским до окончания двухлетнего переходного периода, необходимого для урегулирования кризиса и подготовки к выборам.

Единственные, кто заинтересован в разрешении суданского кризиса – это региональные партнеры. Так, Саудовская Аравия уже пообещала направить в Судан гуманитарную помощь. Это хотя бы отчасти поможет стране восстановиться после затяжного кризиса.

Отдел информации
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