За 5 лет в Москве отремонтируют треть поликлиник

Столичное здравоохранение ближайшие годы ждет множество положительных перемен

До 2023 года в Москве планируется модернизация трети всех поликлиник города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола, посвященного внедрению новых современных стандартов в столичных поликлиниках.

По словам Собянина, перед городом стоит задача улучшить материальную базу медучреждений. Несмотря на то, что большая их часть находится в хорошем состоянии, каждой третьей больнице требуется комплексный ремонт. По словам мэра, провести его не так-то просто, потому что в ходе модернизации зданий они должны продолжать принимать пациентов.

"К этому нужно максимально хорошо подготовиться, выработать четкие технические задания, хорошие добротные проекты, максимально сжать время ремонта, сделать его в максимально короткий срок и максимально качественно",

- подчеркнул Собянин.

Столичные власти планируют капитально отремонтировать 135 поликлиник, большинство из которых были построены полвека назад, а то и раньше. Вместе с тем в Москве должно открыться еще 37 абсолютно новых клиник. Какой бы сложной задачей это не было, эта работа должна быть выполнена ради повышения стандартов качества московской медицины. Пусть не получится все сделать за год, но за пять ближайших лет это реально.

"Это значит, что мы будем двигаться максимально быстро. Москвичи должны видеть, что работа по улучшению амбулаторного звена, поликлинического обслуживания очень активно развивается и активно двигается",

– сказал Собянин.

Комплексный ремонт подразумевает обновления не только зданий, но и медицинского оборудования. Еще около 8 лет назад московские власти закупили в большом количестве самый современный инвентарь для стационарного и амбулаторного лечения, но по прошествии этих лет часть из него пора менять, чтобы московское здравоохранение продолжало, что называется, "держать марку". На тоже уйдет время – от трех до четырех лет.

Кроме того, программа внедрения нового стандарта комфорта городских поликлиник в 2019-2023 годы предусматривает расширение и повышения уровня медицинских кадров. В больницы будут нанимать дополнительных специалистов, а уже работающие в системе московского здравоохранения будут проходить обучающие курсы.