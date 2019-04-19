Неожиданно: спорт вредит потенции

Ключ к успеху оказался в умеренности

Велосипед, мотогонки и верховая езда – эти популярные виды спорта весьма негативно сказываются на мужском здоровье.

Традиционно считается, что физическая активность идет на пользу потенции. Кроме того, спортивный подтянутый вид способствует росту популярности мужчину у прекрасных дам. Однако медики советуют быть осторожными и помнить, что не все виды спорта одинаково полезны.

По мнению экспертов, интенсивные занятия велоспортом ведут к нарушению кровотока и могут вызвать онемение паховой зоны. Похожим образом воздействует на мужское здоровье и мотоспорт, а также верховые прогулки, отмечает портал ToDay News Ufa.

В целом любой вид спорта, связанный с малоподвижностью тазовой области, негативно сказывается на способности мужчины к занятиям сексом. В группу риска попали даже шахматы.

Специалисты советуют выбирать виды спорта, которые воздействуют на все группы мышц: плавание, бег, футбол, волейбол, баскетбол и боевые искусства. При этом медики предупреждают, что после 35 лет физическая активность не должна быть слишком интенсивной: пробежки лучше чередовать с прогулочным шагом, а для занятий на тренажерах не стоит выбирать слишком большие отягощения.