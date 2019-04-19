В Европу с ветерком: россиянам облегчили получение виз

Европейский союз озаботился притоком туристов

Европарламент принял предложение Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз туристам, имеющим хорошую визовую историю.

Как отмечается на сайте ЕК, новые визовые правила вступят в силу через полгода после официальной публикации.

В документе указано, что путешественники смогут подать запрос на визу за 6 месяцев до планируемой поездки, в то время как по нынешним правилам это можно сделать не ранее чем за 3 месяца. При этом стоимость визового сбора вырастет с 60 до 80 евро, однако несовершеннолетние смогут получить визу бесплатно. При этом граждане тех стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с ЕС, в том числе россияне, по-прежнему будут платить за визу 40 евро, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Кроме того, планируется, что туристы смогут чаще получать многократные туристические визы на срок от одного года до пяти лет.