В Европу с ветерком: россиянам облегчили получение виз

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Европарламент принял предложение Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз туристам, имеющим хорошую визовую историю.
Как отмечается на сайте ЕК, новые визовые правила вступят в силу через полгода после официальной публикации.
В документе указано, что путешественники смогут подать запрос на визу за 6 месяцев до планируемой поездки, в то время как по нынешним правилам это можно сделать не ранее чем за 3 месяца. При этом стоимость визового сбора вырастет с 60 до 80 евро, однако несовершеннолетние смогут получить визу бесплатно. При этом граждане тех стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с ЕС, в том числе россияне, по-прежнему будут платить за визу 40 евро, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Кроме того, планируется, что туристы смогут чаще получать многократные туристические визы на срок от одного года до пяти лет.
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