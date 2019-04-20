Собянин заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре

Мэр Москвы поблагодарил пришедших на мероприятие горожан

Сергей Собянин 20 апреля принял участие в общегородском субботнике, высадил куст сирени на Никитском бульваре, по которому успел прогуляться, заложив тем самым аллею в честь 100-летия первых субботников. Мэр столицы отметил, что благоустраивать город вышло больше миллиона неравнодушных людей.

"В Москве вторую неделю идут субботники. Сегодня 1,5 млн москвичей вышли на субботник – моем, чистим, приводим в порядок город. Он будет краше, уютнее благодаря вашей заботе. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на субботник. Сегодня ему исполняется 100 лет. Есть предложение в честь этого дня заложить аллею, посвященную 100-летию московского субботника", – обратился к москвичам Собянин.

Первый субботник прошел 12 апреля 1919 г. на станции "Москва Сортировочная" Казанской железной дороги. В тот день 15 работников решили привести в порядок несколько паровозов и почистить территорию. Их поступок вдохновил москвичей, и уже в 1920-м на улицы города вышли 400 тыс человек на первый субботник. Спустя 100 лет, 13 апреля 2019-го на ежегодный субботник собралось уже 1,4 млн человек, которые подмели скверы, дворы и улицы, убрав прошлогоднюю листву. Они также высадили деревья и покрасили скамейки.

В рамках месячника по весеннему благоустройству более 600 тыс. работников городских структур, у которых 10 тыс. единиц техники, во дворах домов также избавляются от мусора, ремонтируют жилые дома, детские и спортивные площадки. Помимо этого, они моют дорожные ограждения, тротуары и дороги, делают новую разметку.