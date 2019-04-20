В Москве за 5 лет обновят парк трамваев

Старый подвижной состав заменят, а пути полностью отремонтируют к 2024 году

О грядущих переменах рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Через пять лет общественный транспорт станет для москвичей еще комфортнее. Приятную новость горожане услышал на ежегодном параде трамваев. Кстати, 20 апреля исполнилось 120 лет со дня запуска в столице первого электрического трамвая. Этому и был посвящен праздник.

После долгих размышлений парк трамваев в Москве было решено обновить, рассказал мэр. Он отметил, что было много сомнений на этот счет, но сейчас можно смело сказать, что трамвай "переживает второе рождение".

"Огромное количество новых трамваев приходит в парк Мосгортранса, большое количество путей реконструируется. Я думаю, что в течение пяти лет все трамвайные пути отремонтируют и они будут менее шумными, а старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде",

– отметил Собянин.

При этом он выразил уверенность, что москвичи по-прежнему будут пользоваться трамваями и любить этот вид общественного транспорта.

Сергей Собянин пообещал дальнейшее успешное развитие трамвайной инфраструктуры. Также мэр выразил благодарность сотрудникам Мосгортранса.

Парад трамваев радует жителей и гостей столице с 2014 года. В этом году праздник начался у трамвайного депо имени П.Л. Апакова. Целая колонна, в составе которой было 19 вагонов – как современных, так и старинных, проехала от Шаболовки до Чистопрудного бульвара.

418 километров путей – столько сегодня насчитывает столичная трамвайная сеть. Парк Мосгортранса составляют около восьмисот трамваев, которые перевозят пассажиров по 46 маршрутам. Каждый день этим видом транспорта пользуются свыше 650 тысяч человек. Цифра за прошлый год тоже впечатляет – в 2018-м на трамвае прокатились 219 миллионов человек.

Программу возрождения и модернизации трамвайного движения Правительство Москвы реализует с 2011 года. Обновляют подвижной состав, ремонтируют трамвайные пути и строят новые линии. Старые трамваи меняют на современные, более тихие, вместительные и комфортные – "Витязь-Москва", которые уже стали визитной карточкой столицы. Планируется, что ежегодно в Москве будут закупать около сотни трамваев. Таким образом, через пять лет трамвайный парк города полностью обновится. Отметим, что благодаря замене составов на новые в столице появилось еще 200 тысяч пассажирских мест в сутки.

А с 2010 года в городе привели в порядок 220 километров трамвайных путей. Примерно столько же – около 200 километров, отремонтируют в течение пяти лет. Заменят и стрелочные переводы – они станут полностью автоматизированными. Безопасность поездок и комфорт пассажиров повышают шумопоглощающие технологии, которые применяются при капремонте. Исользуются композитные шпалы и рельсы.

Также в планах – обособление дополнительных 45 километров трамвайных путей. Учитывая, что по выделенному полотну сегодня проходит около 70 процентов, к 2024 году доля отделенных от автомобильного движения путей уже составит больше 80 процентов, что сделает трамвай еще более надежным и безопасным транспортом.

В будущем новые трамвайные линии построят в районы Бирюлево Западное и Восточное. Кроме того, по МКАД продлят пути, которые идут вдоль шоссе Энтузиастов.