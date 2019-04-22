Многовековой опыт предков подскажет, как правильно провести время в последние дни Великого поста

У православных христиан 22 апреля начинается особое время – Страстная неделя, которая 28 апреля завершится праздником Пасхи.

С давних времен наши предки накопили множество примет, связанных с этим важным временем. К примеру, на этой неделе не советуют работать в огороде – сажать что-нибудь или копать землю. Все посаженное в последнюю неделю перед главным христианским праздником не принесет своих плодов. А тот, кто, пренебрегая приметами, станет огородничать, столкнется с неприятностями.

В Чистый четверг, который в этом году выпадает на 25 апреля, нужно непременно тщательно убраться в квартире или доме, иначе весь следующий год мира в семье не будет. Кроме того, в этот день хорошо бы подстричь волосы – тогда они будут расти крепкими и густыми. Молодые женщины в Чистый четверг умывались серебряной водой (такой, в которую опущено какое-нибудь изделие из серебра) – считалось, что это поможет хорошо выглядеть.

Чтобы в доме всегда оставался достаток, в четвертый день Седмицы надо пересчитать деньги, а вот давать в долг в этот день нельзя даже близким родственникам – богатство уйдет из дома. Из храма в этот день приносили со службы горящую свечу – она оберегала жилище от пожара.

Больше всего запретов было в Страстную пятницу. В это день нельзя стирать белье, нельзя смеяться, чтобы потом год целый не плакать, нельзя втыкать в землю острые предметы, чтобы не накликать беду на семью, и, конечно, нельзя работать в саду.

А вот отлучить от груди младенца в Страстную пятницу можно и даже нужно – примета сулит, что малыш вырастет здоровым и сильным, сообщается на сайте "Агрызские вести".