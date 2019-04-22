В секретном дневнике Ленина нашли причину его смерти

Вождя революции убила болезнь, о которой нынче стыдно говорить

Спустя 95 лет после смерти Владимира Ленина до сих пор оставалось неясным, что же могло свести в могилу вождя пролетарской революции. Ученые и историки выдвигали разные версии – корь, ангина, тяжелая малярия и атеросклероз. Поставить окончательный диагноз помогло изучение секретного дневника Ленина, которым занимались несколько специалистов в области медицины. Их вердикт удивил.

По словам невролога и гериатра Валерия Новоселова, он обратился к дневникам, которые были засекречены на 75 лет после смерти Ленина. Гриф секретности был снят с них в 1999 году. Однако к историческим документам никто не обращался, поскольку про них даже никто не знал – ни историки, ни врачи. Изучив его со своими коллегами, он пришел к выводу, что Ленин умер от сифилиса.

"В дневниках зафиксирована типичная смена фаз для этой болезни. Их длительность. Переход от одной фазы к другой", – сказал он в интервью "Фонтанке".

Врач отметил, что в те годы сифилис был рядовым заболеванием, широко распространенном как в Европе, так и в России. Например, в немецком Гамбурге после Первой мировой войны от сифилиса страдала четверть мужского населения города. В России после гражданской войны им болели 8 миллионов человек при населении 150 миллионов. Причем вовсе не обязательно недуг передавался половым путем. Тогда не было антибиотиков, и им можно было заразиться при бытовом контакте.

С течением времени сифилис прогрессировал и перерос в нейросифилис. Больным нейросифилисом врачи часто советовали избегать переутомления и завязывать с работой, пишет "ФедералПресс". Для Ленина, руководившего тогда огромной страной, это было невозможно. При этом его мучили мигрени, он был истощен. На этой почве у него возникла хроническая бессонница.

"Ленин долго находился в статусе неврастении. Тогда врачи еще не знали, что нейросифилис – следствие той самой бледной трепонемы",

– сказал Новоселов.

Лечившие вождя врачи знали об истинной причине его состояния, уверен он. Все-таки речь идет о специалистах с мировыми именами – Василий Крамер, Владимир Бехтерев и другие. Осведомленность медиков подтверждается еще и тем, что уже через несколько дней после начала лечения к ним присоединился их коллега Алексей Кожевников, специалист по нейросифилису.

Новоселов добавил, что дневник Ленина снова засекретили, чтобы "не нервировать народ".

"Если сильно открыть эту форточку, то встанут вопросы о сакральности власти. И выяснится, что Ленин – обычный живой человек, со своими минусами",

– сказал он.