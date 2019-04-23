Журнал "Главбух" отметил юбилей показом фильма о российском бизнесе

С подачи издания в России ежегодно празднуется День Главбуха

В этом году в России встречает свой 25-летний юбилей журнал "Главбух". По этому поводу накануне прошла премьера киноальманаха.

Показ фильма состоялся на сайте журнала. В киноальманах вошли три короткометражки – "Вера", "Надежда" и "Любовь". Режиссерами выступили соответственно Александр Иринархов, Руслан Братов и Иван Соснин. Все они повествуют о екатеринбургской фирме с весьма необычной судьбой. Она была основана в уральской столице в 90-е годы, но свой основной капитал заработала в Ростове-на-Дону в нулевые. Сегодня эта фирма обосновалась в Москве.

По словам главного редактора "Главбуха" Светланы Ковалевской, с помощью этой ретроспективы режиссеры наглядно показали историю становления и развития отечественного бизнеса со всеми его особенностями и сложностям.

"На примере одной фирмы мы показали, насколько сложно и одновременно легко было вести бизнес в нашей стране. Ведь предприятием здесь может владеть каждый – от олигарха до бомжа. Через призму времени мы показываем истории жизни людей и их ценности, истории о Вере, Надежде и Любви", – сказала Ковалевская.

Идея фильма была в том, чтобы напомнить руководителям и сотрудникам компаний о важности роли бухгалтера, ведь они ответственны за все финансовые потоки фирм. В то же время это живые люди, а не роботы, и у них бывают свои личные и профессиональные проблемы. Редакция "Главбуха" призвала всех, кто так или иначе имеет дело с главными бухгалтерами, оставить ненадолго дела и поздравить их с профессиональным праздником.

День Главбуха отмечается в России 21 апреля. Праздник был учрежден благодаря редакции журнала "Главбух" и приурочен к появлению первого номера издания, который вышел в свет 21 апреля 1994 года. День Главбуха должен стать еще одним официальным российским праздником в области бухгалтерского учета наряду с Днем бухгалтера, который празднуется в России 21 ноября, а в мире – 10 ноября. При этом в разных уголках нашей страны дата праздника может отличаться, поэтому логично было бы утвердить единый официальный День в области бухучета – День Главбуха 21 апреля.