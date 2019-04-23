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Скрылся в Аргентине: ФБР рассекретило поиски Гитлера

Фото: www.globallookpress.com
Найти нацистского лидера в Южной Америке так и не смогли

Сразу же после окончания Второй мировой войны Федеральное бюро расследований проверяло информацию о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер остался в живых.

Бюро рассекретило документы, собранные в досье, открытом в сентябре 1945 г., сообщает таблоид Daily Star. Розыски Гитлера проходили непосредственно под контролем тогдашнего главы ведомства Эдгара Гувера. ФБР проверяло информацию о том, что Гитлер сбрил свои знаменитые усы, а затем вместе с соратниками сумел сбежать в Южную Америку на двух подводных лодках. Потом беглецы на лошадях добрались до предгорий Анд. Все это якобы произошло через две с половиной недели после падения Берлина.

Информация была получена от аргентинского источника, встретившегося с агентом ФБР в Голливуде. Информатор просил убежища в США и просил не высылать его в Аргентину, так как он называл имена шестерых правительственных чиновников, помогавших Гитлеру получить убежище в южноамериканской стране.

Всего в Аргентину якобы прибыло около 50 человек – верхушка Третьего рейха с членами их семей. При этом ФБР отмечает, что доказательств, подтверждающей эту информацию, найти не удалось. Поэтому есть серьезные сомнения в том, что источник говорит правду.

Следует отметить, что поиски Гитлера продолжались и в 50-е годы прошлого века, причем Аргентину часто называли страной, которая могла бы предоставить убежище нацистскому преступнику номер 1.

По официальным данным, Адольф Гитлер совершил суицид 30 апреля 1945 года.

Валентина МАЙОРОВА
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