Скрылся в Аргентине: ФБР рассекретило поиски Гитлера

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Сразу же после окончания Второй мировой войны Федеральное бюро расследований проверяло информацию о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер остался в живых.
Бюро рассекретило документы, собранные в досье, открытом в сентябре 1945 г., сообщает таблоид Daily Star. Розыски Гитлера проходили непосредственно под контролем тогдашнего главы ведомства Эдгара Гувера. ФБР проверяло информацию о том, что Гитлер сбрил свои знаменитые усы, а затем вместе с соратниками сумел сбежать в Южную Америку на двух подводных лодках. Потом беглецы на лошадях добрались до предгорий Анд. Все это якобы произошло через две с половиной недели после падения Берлина.
Информация была получена от аргентинского источника, встретившегося с агентом ФБР в Голливуде. Информатор просил убежища в США и просил не высылать его в Аргентину, так как он называл имена шестерых правительственных чиновников, помогавших Гитлеру получить убежище в южноамериканской стране.
Всего в Аргентину якобы прибыло около 50 человек – верхушка Третьего рейха с членами их семей. При этом ФБР отмечает, что доказательств, подтверждающей эту информацию, найти не удалось. Поэтому есть серьезные сомнения в том, что источник говорит правду.
Следует отметить, что поиски Гитлера продолжались и в 50-е годы прошлого века, причем Аргентину часто называли страной, которая могла бы предоставить убежище нацистскому преступнику номер 1.
По официальным данным, Адольф Гитлер совершил суицид 30 апреля 1945 года.
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