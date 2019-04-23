В России благоустроят 15 тысяч объектов по программе "Единой России"

За качеством работ будут следить эксперты "Городской среды"

В 2019 году во всех российских регионах планируются благоустройство почти 11 тысяч дворов и 4 тысяч общественных пространств. Об этом заявил федеральный координатор проекта единороссов "Городская среда" Павел Качкаев.



По его словам, план благоустройства был составлен на основе собранных данных, полученных во время общественных обсуждений и голосований среди местных жителей. В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров добавил, что в выборе объектов для благоустройства участвовали 68 субъектов РФ. Это почти четыре миллиона человек, отметил Егоров.

"На сегодняшний день нам известно, что в 2019 году в рамках партпроекта "Городская среда" будет благоустроено 10 917 дворовых территорий и 4000 общественных пространств, то есть суммарно порядка 15 000 объектов", - цитирует Качкаева пресс-служба "Единой России".

Впрочем, окончательное число объектов может увеличиться, уточнил он.

Оценкой работ будут заниматься региональные координаторы "Городской среды", волонтеры, а также местные и общественные отделения "Единой России". Качкаев отметил, что мониторинг качества благоустройства будет проведен во второй раз за последние два года.

"В прошлом году были проверены объекты, благоустроенные в 2017 году, как они пережили осенне-зимний период. Тогда мы выявили более двух тысяч замечаний, из них существенных – около 300

Итоги экспертизы прошлогодних работ станут известны 15 мая. О выявленных нарушениях и недочетах "Городская среда" сообщит Минстрою и местные органы ЖКХ. Качкаев добавил, что "Единая Россия" будет добиваться исправления ошибок в том числе за счет гарантийного ремонта.