Предвыборная встреча провалилась: "кандидат" Соболь накричала на журналиста

22 апреля так называемый юрист "ФБК" и кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь провела вторую встречу с избирателями. На мероприятии также присутствовал Алексей Навальный и корреспондент ФАН, поставивший либералов в очень неловкое положение своими "неудобными" вопросами, заставив Соболь поднять голос

Любовь Соболь идет в городскую думу от 43-го округа в качестве самовыдвиженца. Оттуда же известный оппозиционный кандидат Сергей Митрохин. И если он известен москвичам реальными делами, то о "юристе" "ФБК" мало кто слышал. Поэтому неудивительно, что на первую встречу с избирателями пришло не больше 40 человек, передает корреспондент РИА ФАН.



Журналист пишет, что Соболь умудрилась опоздать, не представила электорату предвыборную программу, объяснив это тем, что голосуют не за программу, а за личность. После ее слов зал расхохотался. Москвичи также задавали кандидату много вопросов, но она отвечала на них уклончиво. Прямо как вчера.

Мало того, что Соболь снова пришла на встречу с опозданием – на целых полтора часа, так еще и проигнорировала "неудобные" вопросы избирателей. Корреспондент ФАН пытался спросить у юриста, будет ли она публиковать сведения о доходах и имуществе, но его оттолкнули со словами "у нее автограф-сессия с волонтерами". Хотя журналист имел полное право получить ответ на вопрос, так как избирателей волнует, что от них скрывает Соболь.

Также корреспондент спросил у кандидата про коллективныйиск к компании "Конкорд", который, как оказалось, готовила даже не Соболь, а Екатерина Ковалева. По данным журналистов ФАН, дело фактически развалилось, а родители заболевших детей не хотят иметь дел с ведущей. По словам спецкора издания, они едва попали на встречу с Соболь, но в течение мероприятия слова им так и не дали.

Журналист поинтересовался у кандидата, будет ли она защищать москвичей так же, как родителей, которых она бросила с иском в суде? Соболь вышла из себя и не ответила на вопрос по существу, и так было со всеми "неудобными" вопросами. Похоже, она не только что-то скрывает, но даже не имеет предвыборной программы.

Соболь стала известна после скандальной истории о комбинате питания "Московский школьник", который ошибочно связывают с "Конкордом" . Главной героиней ролика о якобы антисанитарии на предприятии стала Наталья Шилова. Женщина позже призналась, что команда Навального заставила ее оклеветать компанию, которую они связали с Евгением Пригожиным. . После неудачи в суде при подаче коллективного иска к "Конкорду" Соболь разорвала контакты с теми, кому ранее обещала юридическую поддержку.