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"Единая Россия" проведет акцию "Диктант Победы"

Фото: диктантпобеды.рф
В преддверии 9 мая партия запускает новый историко-патриотический проект

Специально ко Дню Победы в российских регионах и соседних странах пройдет акция "Диктант Победы", посвященный Великой Отечественной войне. Организатором выступает партия "Единая Россия". Как рассказал на встрече с самарскими юнармейцами депутат Госдумы Александр Хинштейн, узнать подробнее о мероприятии можно на сайте диктантпобеды.рф, который уже работает.

"Диктант Победы" пройдет 7 мая, принять участие в нем сможет любой желающий. Нужно лишь найти в своем регионе площадку, на которой пройдет акция.  По словам Хинштейна, выступающего координатором партпроекта "Историческая память", на сайте будут указаны все адреса таких площадок. Также там будут расписаны правила участия в акции и прочая полезная информация. К слову, акция на центральной площадке – в музее Победы на Поклонной горе в Москве – будет транслироваться в прямом эфире на сайте.

Депутат отметил, что в "Диктанте Победы" примет участие Герой Советского Союза и почетный гражданин Самарской области Владимир Чудайкин, который участвовал в освобождении Берлина.

"Расчеты танка Т–34, в котором он проходил службу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспечивал водружение красного знамени над рейхстагом. Поэтому участие Владимира Ивановича в акции особенно почетно", – цитирует Хинштейна пресс-служба "Единой России".

Результаты диктанта будут оглашены в День России, 12 июня. Хинштейн выразил надежду, что после этого сайт продолжит работать до следующего Дня Победы. Через год будет отмечаться 75-я годовщина исторического события, и празднование ожидается более масштабным. Чтобы сайт не "умирал", весь год до 9 мая 2020 года он будет работать в информационно-познавательном режиме. На нем будут появляться новости о грядущих патриотических акциях и викторины на тему Великой Отечественной войны.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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