В Латвии закроют русскоязычные школы

Конституционный суд страны одобрил перевод учебных заведений на латышский язык

В Латвии признали законной языковую реформу, которая предполагает переход школ для русскоязычного населения на обучение на латышском языке. Об этом сообщила зампредседателя суда Санита Осипова.



Оспорить эту реформу пыталась демократическая партия "Согласие", которая и подала иск в КС.

"Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его провозглашения", – цитирует Осипову ТАСС.

В 2018 году президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил прекращение работы школ на русском языке. Позже парламент страны поддержал запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах, напоминает URA.RU.