Участники публичных слушаний обсудили проекты кварталов реновации

Жители смогли высказать свое мнение о планировке улиц, скверов и зеленых зон

В пяти районах Москвы, а именно в Бутырском, Люблино, Свиблово, в Бирюлево Восточном и Восточном Измайлово прошли публичные слушания, касающиеся программы реноваций жилфонда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса. При этом в Свиблово обсудили сразу два проекта.

Жители затронули детали новых кварталов, которые построят в рамках программы реновации в этих районах. Они смогли поднять вопросы расположения жилых зданий и социальных объектов, провести дискуссию по поводу строительства и реконструкции дорог. Все пожелания и замечания людей передадут архитекторам и проектировщикам, которые их изучат и изменят проект при необходимости.

"Кроме того, в течение еще семи дней после собрания жители могут направить свои замечания и предложения по проекту. Их можно подать в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Контакты окружных градостроительных комиссий можно найти на сайте префектур",

– отметили в пресс-службе.

Проекты всех шести территорий спланировали, учитывая мнения жителей, которые они выражали как в социальных сетях, так и в СМИ. Так, в документы включили поликлиники, школы, детские сады, а еще спортивные и культурно-досуговые центры. На экспозициях, которые проходили во всех пяти районах с 12 по 18 апреля, участники слушаний знакомились с деталями документов. Более того, на собраниях, прошедших 23 апреля, люди также могли узнать подробности проектов.

Подобные слушания состоялись уже в районах Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино, Митино, Солнцево и Очаково-Матвеевское. Вскоре пройдет мероприятие и в Измайлово. Эти обсуждения необходимы для того, чтобы появились кварталы, которые будут удобны всем жителям того или иного района. При этом когда проекты планировок будут согласованы, участников реноваций начнут переселять в новые дома.