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Вместо беженцев приют в Евросоюзе находят не мирные граждане, которые скитаются в поисках лучшей жизни, а боевики. Под прикрытием новые территории осваивают порядка 20 тысяч террористов. Всю правду об истинном положении дел в ЕС рассказал представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
При этом проверить предполагаемых экстремистов практически невозможно. Прибывшие в Европу "беженцы" частенько теряют документы, а затем проводят обработку населения. И уже ищут не место под солнцем, а потенциальных исполнителей терактов.
"Террористы в Европе быстро адаптируются к особенностям обстановки, активно осваивают новые методы подготовки и ведения подрывной деятельности",
– цитирует офицера РИА "Новости".
Приходится весьма кстати личный опыт, которые боевики получили, обитая в зонах военных действий. Например, в Африке, пояснил Ковалев.
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