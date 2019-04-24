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Европа невольно принимает экстремистов

Фото: www.globallookpress.com
Под видом вынужденно покинутых родину гостей ЕС заселяют террористы

Вместо беженцев приют в Евросоюзе находят не мирные граждане, которые скитаются в поисках лучшей жизни, а боевики. Под прикрытием новые территории осваивают порядка 20 тысяч террористов. Всю правду об истинном положении дел в ЕС рассказал представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.

При этом проверить предполагаемых экстремистов практически невозможно. Прибывшие в Европу "беженцы" частенько теряют документы, а затем проводят обработку населения. И уже ищут не место под солнцем, а потенциальных исполнителей терактов.

"Террористы в Европе быстро адаптируются к особенностям обстановки, активно осваивают новые методы подготовки и ведения подрывной деятельности",

цитирует офицера РИА "Новости". 

Приходится весьма кстати личный опыт, которые боевики получили, обитая в зонах военных действий. Например, в Африке, пояснил Ковалев.

Ксения АНДРЕЕВА
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