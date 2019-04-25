В Москве пройдет шестой фестиваль "Пасхальный дар"

Жителей и гостей столицы ждут куличи, концерты, мастер-классы и благотворительность

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в Москве уже в шестой раз. Масштабная программа, главной темой которого по традиции станет благотворительность и волонтерство, продлится с 25 апреля по 5 мая. Как и на всех городских фестивалях "Московских сезонов", вход на праздничные площадки, участие в играх и мастер-классах будет бесплатным. В этом году у "Пасхального дара" появится 250 точек на карте Москвы, в том числе возле церквей и храмов.

Из 250 адресов, 14 приходится на городские фестивальные площадки – традиционные адреса "Московских сезонов". Здесь установят сцены для концертов и спектаклей, торговые шале и арт-объекты. О том, куда отправиться в эти дни, что посмотреть и что попробовать, читайте в материале "Yтро.ру".

Адреcа городских фестивальных площадок: площадь Революции, Тверская площадь, Тверской бульвар (на нем расположатся три площадки), Климентовский пер., Профсоюзная ул., 41, Бульвар Дмитрия Донского, 11, Ореховый бульвар, 24, Городецкая ул., 1, площадь Славы, Митинская ул., 31, Святоозерская ул., 1, город Зеленоград, площадь Юности, 2.

Начать знакомство с фестивальной программой можно с прогулки, а лучше с экскурсии, чтобы по-новому взглянуть на знаменитые московские храмы и монастыри, вспомнить любимые литературные произведения и узнать много удивительных историй о вроде бы знакомых московских местах. В рамках фестиваля "Пасхальный дар" проект "Гуляем по Москве" приготовил более 60 бесплатных экскурсий! Чтобы поучаствовать в любой из них – достаточно зарегистрироваться на сайте http://moscowwalking.ru/.

После прогулки на свежем воздухе неплохо бы подкрепиться. Поэтому 30 рестораторов-участников подготовили для гостей фестиваля тематическое весеннее меню. В первые дни праздника в меню будут десятки оригинальных постных блюд, а затем гостям предложат самые вкусные и необычные пасхальные угощения. Только куличей на фестивале будет представлено 40 видов.

А для тех, кто и сам непрочь научиться готовить, на фестивале будут открыты сразу девять кулинарных школ: на Тверской площади, на площади Революции, на Профсоюзной, Городецкой, Митинской и Святоозерской улицах, на Ореховом бульваре, на бульваре Дмитрия Донского и на площади Юности в Зеленограде. Здесь научат печь традиционные куличи, имбирное печенье, ягодный пирог "коблер", творожную пасху с изюмом и другие вкуснейшие блюда.







Сделать удачные фото можно будет на всех без исключения площадках "Пасхального дара": в этом году для их оформления будет использована общая тема "Вересковая весна". Будет установлено более 200 арт-объектов, многие из которых украсят живыми растениями – вереском, эрикой, аукубой, декоративным плющом, можжевельником. Всего для праздничных украшений используют более 40 тысяч цветущих растений.

Выбирать что-то одно – концерт или спектакль – совершенно не обязательно! Для удобства гостей фестиваля концерты и спектакли играются по несколько раз, в разные дни и на разных площадках. Например, всем известный хор Сретенской семинарии выступит на Профсоюзной улице и на Ореховом бульваре, а Московский хоровой ансамбль духовной музыки "Благовест" – в Зеленограде и на Святоозерской улице в районе Косино-Ухтомский. Время выступлений смотрите в расписании на сайте фестиваля.

Из других музыкальных коллективов и исполнителей отметим детскую хоровую капеллу "Виктория", Московский мужской хор под управлением Валерия Рыбина, певицу Варвару Детский театр "АльТ", Фольклорный ансамбль "Кладезь", ансамбль народной песни "Любо-Мило", группы Shoo Music Band и Kaver Band.

Специальная музыкально-поэтическая программа ждет гостей на Тверской площади. Не пропустите спектакли "Эпоха мечтателей" – о шестидесятниках, "Воспоминание о Серебряном веке" со стихами Блока, Цветаевой, Гумилева, Ахматовой, Маяковского, Есенина и "Русская элегия". по произведениям Чехова и Шмелева.

Также в театральной программе фестиваля – инклюзивные воодушевляющие спектакли от проекта "Золотая маска" в городе". Точно стоит посмотреть представление "Не совсем теремок" театра "Котофей" и выступление творческого объединения "НТП", работающего при поддержке театра "Балет Москва".

Шестой "Пасхальный дар" – не только яркое весеннее событие, но и год от года утверждающаяся традиция московской благотворительности. В 2018-м, когда фестиваль посетили 4,7 миллиона человек, в пользу подопечных благотворительных фондов было собрано 12 млн руб. пожертвований. В этом году пожертвования также будут приниматься как прямыми переводами, так и в виде 5% от суммы покупок в торговых шале.

Благотворительные фонды-участники фестиваля – в этом году их 32 – подготовили для гостей программу концертов, мастер-классов и лекций.

Например, на Городецкой улице представители фонд "Русская береза" проведут сбор вещей в пользу нуждающихся и расскажут всем желающим о том, как стать волонтерами. На Ореховом бульваре Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям проведет лекции-беседы о традициях милосердия и благотворительности в России, о традициях празднования Пасхи и об основы безопасности при пользовании интернетом. На площади Революции фонд “Орби” организует для всех желающих экспресс-диагностику на факторы риска развития инсульта, а сотрудники "Дома с маяком" - расскажут детям о правилах дорожного движения и проведут мастер-класс по украшению пасхальных пряников.

А еще, уже можно сказать, что по традиции, на площадках, расположенных на Тверском бульваре пройдет благотворительная программа "Четвероногий друг". Здесь состоятся выставки питомцев 12 фондов помощи бездомным животным, и гости смогут не только полюбоваться животными, но и забрать кошку или собаку к себе. Там же, в специализированных "Школах" специалисты научат дрессировать домашних животных, лечить их и даже делать им стрижку. Пасха – она для всех.

Расписание работы площадок фестиваля "Пасхальный дар" можно посмотреть на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/easter-2019/.

