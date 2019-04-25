Опаснее ядерной войны: названа главная угроза человечеству

Цивилизацию погубит вовсе не оружие

Бывший глава Службы внешней разведки Вячеслав Трубников считает, что человечество может исчезнуть с лица Земли из-за экологической катастрофы. Он считает, что эта угроза – гораздо более серьезна, чем ядерная.

В качестве примера Трубников привел следующую ситуацию:

"В отношениях между Индией и Пакистаном куда более разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения Пакистана. Это даст эффект нескольких атомных бомб, сброшенных, к примеру, на пакистанскую провинцию Белуджистан".

Экс-директор СВР добавил, что его очень обрадовало, что президент Владимир Путин на недавнем Арктическом форуме сказал, что к освоению Арктики надо подходить очень осторожно и деликатно.

"Нельзя нарушить "иммунную систему" этого региона, ведь недаром Арктику называют "кухней погоды" для всего мира", -

приводит слова Трубникова РИА "Новости". По мнению разведчика, необходимо оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, иначе можно пропустить самую страшную угрозу, ведь природа может измениться так, что "люди просто не смогут жить".