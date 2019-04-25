Специалист поделился ценными рекомендациями

Приближаются майские праздники, во время которых россияне традиционно устраивают посиделки на даче с шашлыком.

О том, как сделать это лакомство не только вкусным, но и полезным, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам эксперта, для пикника лучше выбрать нежирный сорт мяса – к примеру, баранину. Со свинины, которую жарят чаще всего, надо предварительно срезать весь жир. Мясо для приготовления шашлыка нужно приготовить правильно: сначала вымочить его в маринаде, а затем тщательно прожарить.

Диетолог призвал россиян не слишком увлекаться угощением:

"Если съесть 5 шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один (хорошо приготовленный), то все будет нормально".

Тутельян добавил, что к шашлыку необходимо сделать гарнир – положить побольше овощей и зелени, ведь эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, способствующие пищеварению.

Главный диетолог подчеркнул, злоупотреблять алкоголем во время праздников не следует.

Кроме того, люди, страдающие болезнями желудочно-кишечного тракта или сахарным диабетом, должны соблюдать диету, невзирая ни на какие праздники.

Россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.