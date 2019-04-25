Нибиру
- Ледяной апокалипсис на пороге: Нибиру заморозит Землю
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Приближаются майские праздники, во время которых россияне традиционно устраивают посиделки на даче с шашлыком.
О том, как сделать это лакомство не только вкусным, но и полезным, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
По словам эксперта, для пикника лучше выбрать нежирный сорт мяса – к примеру, баранину. Со свинины, которую жарят чаще всего, надо предварительно срезать весь жир. Мясо для приготовления шашлыка нужно приготовить правильно: сначала вымочить его в маринаде, а затем тщательно прожарить.
Диетолог призвал россиян не слишком увлекаться угощением:
"Если съесть 5 шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один (хорошо приготовленный), то все будет нормально".
Тутельян добавил, что к шашлыку необходимо сделать гарнир – положить побольше овощей и зелени, ведь эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, способствующие пищеварению.
Главный диетолог подчеркнул, злоупотреблять алкоголем во время праздников не следует.
Кроме того, люди, страдающие болезнями желудочно-кишечного тракта или сахарным диабетом, должны соблюдать диету, невзирая ни на какие праздники.
Россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России
Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием