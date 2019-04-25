Дела по искам Роспотребнадзора к "Московскому школьнику" закрыты по решению столичного суда

Столичное отделение Роспотребнадзора отказалось от требований иска к компании "Московский школьник". Арбитражный суд Москвы принял решение закрыть судопроизводство по двум делам

Дела А40-70217/19 и А40-70226/19 были открыты 13 марта после подачи Роспотребнадзором протокола об административном правонарушении. При этом в ведомстве не уточнили характер этих нарушений.



Через некоторое время в суде пройдет рассмотрение дел между "Московским школьником" и образовательными учреждениями № 1210 и 1554.



В самой же компании юристы решили подать в суд иск к бывшей сотруднице Наталье Шиловой и к ФБК по делу о клевете. В фонде рассказали о якобы нарушениях со стороны "МШ". В компании намерены отсудить полтора миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба деловой репутации.



Сама Наталья Шилова рассказала, что в Фонде борьбы с коррупцией ей дали готовый текст и просили зачитать его на камеру. Женщина уверяла, что юрист ФБК Любовь Соболь обещала ей солидную материальную выплату за участие в фейковом расследовании. После публикации видеоролика с Шиловой оборвали все контакты, не заплатили денег и не оказали обещанную помощь в лечении ее ребенка.



По данным РИА ФАН Навальный и Соболь допустили в своем расследовании грубую ошибку: связали компанию "Московский школьник" с Евгением Пригожиным. В пресс-службе "Конкорда" заявили, что предприниматель не имеет никакого отношения к "МШ".

