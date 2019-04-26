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Легко и просто: найден способ улучшить секс и отношения

Фото: www.globallookpress.com
Хороший сон решит семейные проблемы

Сон в разных кроватях благотворно влияет на супружескую жизнь. Свыше трети респондентов – 34% – из 2 тысяч опрошенных заявили, что их сексуальная жизнь улучшилась после того, как они решили больше не спать вместе. Еще 38% признались, что раздельный сон улучшил их отношения в целом.

Британские ученые отмечают, что люди, спящие в разных кроватях, лучше высыпаются, а это, в свою очередь, повышает качество секса и усиливает либидо. Кроме того, хорошее качество сна снижает уровень стресса и улучшает настроение – все это оказывает влияние на отношения в паре.

Люди, спящие отдельно от своих партнеров, также отметили, что у них повысилась продуктивность на работе.

Однако эксперты предупреждают, что, если супруги приняли решение спать отдельно, им не следует пускать свою сексуальную жизнь на самотек – следует позаботиться о расписании интимных встреч. Целых 24% опрошенных признались, что сон в разных кроватях привел к тому, что они реже стали заниматься сексом, сообщает Metro.

Валентина МАЙОРОВА
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