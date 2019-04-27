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Следователи Следственного комитета России задержали известного украинского бизнесмена Павла Климца.
Как сообщает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, мультимиллионеру предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.
Получить официальные комментарии от СКР изданию не удалось, адвокаты бизнесмена были недоступны.
Однако в группе компаний OLYMP, которой руководит Климец, неофициально подтвердили его арест в российской столице. Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
До недавнего времени Климец входил в сотню богатейших предпринимателей Украины, однако по итогом 2018 г. его состояние сократилось до $99 миллионов.
Предприниматель считался одним из крупнейших производителей спиртного на Украине, причем Климца неоднократно обвиняли в выпуске поддельного алкоголя.
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