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Украинского миллионера арестовали в Москве

В российскую столицу мультимиллионер прибыл, чтобы обсудить свои активы в Донбассе

Следователи Следственного комитета России задержали известного украинского бизнесмена Павла Климца.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, мультимиллионеру предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

Получить официальные комментарии от СКР изданию не удалось, адвокаты бизнесмена были недоступны.

Однако в группе компаний OLYMP, которой руководит Климец, неофициально подтвердили его арест в российской столице. Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса. 

До недавнего времени Климец входил в сотню богатейших предпринимателей Украины, однако по итогом 2018 г. его состояние сократилось до $99 миллионов.

Предприниматель считался одним из крупнейших производителей спиртного на Украине, причем Климца неоднократно обвиняли в выпуске поддельного алкоголя.

Валентина МАЙОРОВА
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