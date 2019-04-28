Лекарство на каждой грядке: понизить давление помогут семена особого растения

Нибиру
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Повышенное артериальное давление заставляет человека не только страдать от недуга, но и тратить большие деньги на нужные лекарства. Однако помочь справиться с болезнью могут и простые методы.
Оказалось, что семена тыквы благотворно влияют на сердечно-сосудистую системы и снижают давление. В этом растении содержится много натрия, калия и магния. Эти вещества необходимы для нормализации работы сердца. Кроме того, они улучшают состояние сосудов и помогают справиться с гипертонией, передает газета "Ореол".
Семена тыквы, благодаря своим полезным свойствам, помогают в борьбе с диабетом, импотенцией и даже избавляют от перхоти.
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