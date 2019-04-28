Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Полет нового российского лайнера МС-21-300 показали на видео

Воздушное судно совершило перелет из Иркутска в Ульяновск

Полет пассажирского самолета МС-21-300 показали на видео. Отмечается, что лайнер совершил перелет из Иркутска в Ульяновск. Все прошло в штатном режиме.

В Ульяновске воздушное судно покрасят по серийным технологиям. После этого оно отравится на аэродром Раменское в Жуковском, передает РИА "Новости".

МС-21-300 – ближне– и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий от 150 до 211 человек. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей