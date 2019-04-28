Воздушное судно совершило перелет из Иркутска в Ульяновск

Полет пассажирского самолета МС-21-300 показали на видео. Отмечается, что лайнер совершил перелет из Иркутска в Ульяновск. Все прошло в штатном режиме.

В Ульяновске воздушное судно покрасят по серийным технологиям. После этого оно отравится на аэродром Раменское в Жуковском, передает РИА "Новости".

МС-21-300 – ближне– и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий от 150 до 211 человек. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.