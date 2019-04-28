Нибиру
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Полет пассажирского самолета МС-21-300 показали на видео. Отмечается, что лайнер совершил перелет из Иркутска в Ульяновск. Все прошло в штатном режиме.
В Ульяновске воздушное судно покрасят по серийным технологиям. После этого оно отравится на аэродром Раменское в Жуковском, передает РИА "Новости".
МС-21-300 – ближне– и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий от 150 до 211 человек. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.
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