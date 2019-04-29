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Россиянам напомнили о праздничных выходных в мае

Фото: www.globallookpress.com
Выйти на рабочее место нужно будет всего лишь на пару дней

Россиян в мае ждет меньше работы и больше отдыха. В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе.

С 29 апреля граждане поработают лишь два дня. Уже 30 апреля с работы можно будет уйти на час раньше, а с 1 по 5 мая начинаются выходные дни.

"В связи с празднованием Дня весны и труда (1 Мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно",

цитирует представителя пресс-службы ведомства РИА "Новости".

На следующей неделе россиянам также не придется скучать. Поработать нужно будет всего лишь 3 дня: с 6 по 8 мая включительно. С 9 по 12 мая вся страна отметит День Победы. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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