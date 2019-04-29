Назван идеальный продукт для худеющих

Учёные выяснили, что грецкий орех надолго избавляет от голода

Американские исследователи из BethIsraelDeaconessMedicalCenter (BIDMC) рассказали, что грецкие орехи ускоряют электрические процессы в мозге и создают иллюзию сытости.

Специалисты наблюдали за десятью добровольцами с лишним весом. Пять дней участникам давали смузи с 48 г грецких орехов. Затем опыт повторили. При этом заменили орех на плацебо и с помощью МРТ измерили активность головного мозга, сообщает Beth Israel Deaconess Medical Center.

Эксперимент показал, что те, кто пили ореховое смузи, чувствовали голод реже, чем те, кому давали плацебо. Они уменьшили порции, что способствовало похудению.

Несмотря на высокую калорийность, орехи содержат много полезных жиров. Они положительно влияют на нервную и кровеносную системы, а также помогают омолодить ослабленные клетки.