Не навреди: сколько можно выпить на майские праздники

Альтернативой алкоголю станет интересная культурная программа

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн считает, что в предстоящие "длинные" выходные лучше пить поменьше спиртного, а вместо обильного застолья развлечь себя чем-то интересным.

"Встреча с природой для горожанина – само по себе радостное событие, и алкоголь только испортит эти прекрасные переживания. Придумайте, чем будете заниматься кроме сидения за столом, затем приобретите побольше вкусной и полезной еды и поменьше спиртного", –

приводит слова доктора Агентство городских новостей "Москва". Он напомнил, что столичные власти создали для горожан массу возможностей для активного, культурного или интеллектуального отдыха, и алкоголь просто не нужен.

Брюн подчеркнул, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, безопасного уровня потребления спиртных напитков не существует.