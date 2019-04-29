Не навреди: сколько можно выпить на майские праздники

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн считает, что в предстоящие "длинные" выходные лучше пить поменьше спиртного, а вместо обильного застолья развлечь себя чем-то интересным.
"Встреча с природой для горожанина – само по себе радостное событие, и алкоголь только испортит эти прекрасные переживания. Придумайте, чем будете заниматься кроме сидения за столом, затем приобретите побольше вкусной и полезной еды и поменьше спиртного", –
приводит слова доктора Агентство городских новостей "Москва". Он напомнил, что столичные власти создали для горожан массу возможностей для активного, культурного или интеллектуального отдыха, и алкоголь просто не нужен.
Брюн подчеркнул, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, безопасного уровня потребления спиртных напитков не существует.
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