В России отметят праздник транспортной отрасли в честь Дня Победы

Российский университет транспорта организует масштабное мероприятие

В России 6 мая пройдет празднование, приуроченное к годовщине победы в Великой Отечественной войне.



Как рассказали в Российском университете транспорта (РУТ (МИИТ)), перед Днем победы на территории вуза состоится крупное праздничное мероприятие, посвященное транспортной отрасли.

"В этот день территория вуза превратится в большую интерактивную площадку и будет разделена на несколько тематических зон: "На привале", "Партизанская поляна", "Штаб", "Медсанбат", "Связисты", "Призывной пункт" и другие", – рассказал проректор университета Михаил Климов.

Участники и гости праздника узнают о том, как оказать первую помощь раненому солдату. На сцене "Медсанбат" им покажут, как сделать перевязку, а на площадке "Связисты" научат расшифровать азбуку Морзе. Кроме того, гости смогут посмотреть выставку военной техники.

На территории мероприятия будет работать "Призывной пункт". Это квест по "поступлению" на военную службу. Чтобы его пройти, участники должны будут выполнить ряд физических упражнений. Отдельно пройдет танцевальный мастер-класс, на котором можно будет освоить танцы военных лет.

Любителей музыки ждет масштабная программа выступлений. Для них на площадке "На привале" под аккомпанемент русских народных инструментов выступит отряд солдат. Главное же событие состоится на площадке "Сцена" – там пройдет большой праздничный концерт.

В пресс-службе университета уточнили, что мероприятие начнется в 10.00 с церемонии возложения цветов к памятнику руководителям и ученым РУТ МИИТ, погибшим в войне против гитлеровской Германии. Непосредственно праздничная часть стартует в 13.00.

Кроме того, 7 мая в 14.00 студенты РУТ примут участие в мероприятии "Бал Победы" рядом с Останкинской телебашней/, где соберется более тысячи танцующих пар под музыку военных лет.