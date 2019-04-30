Вырвавшиеся из Антарктиды российские моряки погибли от отравления

Следствие изучает обстоятельства трагедии

Два члена экипажа ледокольно-транспортного корабля "Василий Головнин" погибли при переходе из Антарктиды в Кейптаун (ЮАР). Причина смерти официально еще не установлена, сообщил представитель Федерации профсоюзов Приморского края.

В беседе с "Интерфаксом" он рассказал, что люди почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал им помощь, однако спасти пациентов не смог. Оба скончались на борту 25 апреля с разницей в несколько часов.

"Ситуацию пока не комментируем. Проводится расследование, по результатам которого подготовим пресс-релиз", – ответили агентству в пресс-службе транспортной группы FESCO, которой принадлежит судно.

Погибшие – жители Приморья: матрос 1988 года рождения и токарь 1972 г.р., уточняет "Свободная пресса".

Есть подозрение, что люди скончались от отравления метанолом, говорится на сайте "Комсомольская правда".

В январе контейнеровоз "Василий Головнин" вышел из порта Кейптаун (ЮАР) в Антарктиду. На борту было около 1 тыс. т груза, в том числе топливо, техника и продукты, предназначенные для индийских антарктических станций "Бхарати" и "Майтри".

На обратном пути на судно загрузили бытовой и технический мусор из Антарктиды, но путь занял больше времени, чем планировалось, так как "Василий Головнин" попал в ледовый плен. Предполагалось даже эвакуировать часть экипажа на вертолетах, но во второй половине апреля погода в регионе изменилась и судно смогло продолжить путь в Кейптаун.

Отмечается, что тела погибших доставят на борту корабля в ЮАР и оттуда самолетом переправят во Владивосток. Расследование причин смерти займет не менее 2 недель.