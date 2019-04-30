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Секс-скандал в Уфе разразился с новой силой

Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС
В деле башкирской дознавательницы вскрылись неожиданные подробности

Бывший страж правопорядка, за которым закрепилось позорное "звание" насильника в погонах, повторно попал под подозрение. Вдобавок к противоправному деянию, отчет которого начался осенью прошлого года, экс-правоохранителю инкриминируют еще одну статью. Якобы он давил на жалось следствия, предоставив ложную справку о тяжелом заболевании.

Адвокат подозреваемого в изнасиловании уверял, что в головном мозге его подзащитного нашли опухоль, бывший полицейский нуждается в срочной госпитализации. Следствие Башкирии пошло навстречу и 26 апреля отпустило его под домашний арест с 1 мая. Теперь же выяснилось, что заболевание выдумано специально. По данному факту заведено еще одно уголовное дело, сообщил ТАСС осведомитель в следственных органах.

Напомним, в ночь на 30 октября в здании РУВД трое высокопоставленных сотрудников переборщили с алкоголем и надругались над 23-летней девушкой-дознавателем, которая якобы вела себя вызывающе. Сейчас они содержатся под стражей в статусе обвиняемых. Их жертву выгнали с работы за недостойное поведение. 

Ксения АНДРЕЕВА
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