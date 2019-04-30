Московские школьники осваивают рецепты полезных десертов

Образовательные учреждения Зеленоградского округа охватила череда кулинарных мастер-классов. Объектом для съедобных экспериментов стали десерты и желе

"По ту сторону" кухни в конце апреля оказались ученики школы №854. На кулинарном мастер-классе девчонки и мальчишки осваивали рецепт фруктового желе. Вместе с шеф-поваром комбината питания "Московский школьник" ребята создавали съедобное произведение искусства – трехслойный торт из натуральных соков. Однако юные москвичи не ограничились зрительской ролью. Школьники самостоятельно выбирали очередность ингредиентов, а в финале украсили сладкое лакомство лепестками миндаля. В процессе приготовления школьники также узнали о пользе желейного десерта. Благодаря натуральному составу он обогащен витамином С и микроэлементами.

Роль поваров довелось примерить и ученикам других образовательных учреждений на северо-западе Москвы. Более полутысячи ребят из школы №1151 оттачивали кулинарные навыки на фруктовом желе. А в учебном заведении № 1353 состоялся мастер-класс для родителей. Школьные повара преподали мамам и папам урок на тему приготовления омлета и какао.

Такие мероприятия в образовательных учреждениях Зеленоградского округа комбинат питания проводит регулярно. Школьники и их родители уже практиковались в приготовлении популярных десертов и любимых детьми горячих блюд. Подобные мастер-классы это, прежде всего, возможность диалога. Участники могут не просто изучить новые рецепты, но и высказать свои пожелания к существующему рациону, которые повара обязательно учтут. Кроме того, визиты на производство позволяют родителям лично убедиться в качестве детской пищи.

К слову, о качестве питания в московских школах недавно говорила и глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Она рассказала, что вся нескоропортящаяся продукция для школ и детских садов проверяется на качество. "У нас Москва освободилась от фальсификата. Это очень важно. У нас дети реально едят настоящий продукт, натуральный", – подчеркнула Андреева.