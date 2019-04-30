Знаменитости без ума от новой системы питания

Звезды Голливуда поделились секретом с простой публикой. Оказывается, стройную фигуру, великолепную кожу и кипучую энергию им обеспечивает акалиновое питание.

Чтобы быстро и навсегда похудеть, надо есть так называемые щелочные продукты: фрукты, орехи, крупы и овощи. А вот кислотные, в число которых входят мясо, алкоголь, сухофрукты и выпечка, надо исключить из своего рациона. Свое меню следует сбалансировать так, чтобы 80% составляли щелочные продукты, а 20% – кислотные. От акалиновой диеты без ума и бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон, и популярный модельер Виктория Бэкхем.

При этом изначально эта система питания была разработана для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такая диета нормализует кислотно-щелочной баланс и избавляет от лишнего веса.

Эксперты предупреждают, что масса тела нормализуется, если придерживаться такого рациона не менее полугода. Кроме того, для улучшения эффекта специалисты рекомендуют полностью исключить соль, сахар и алкоголь, сообщает портал "Актуальные новости". Впрочем, врачи всегда советуют обращаться к специалистам перед тем, как пробовать новый режим питания.