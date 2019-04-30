Осторожно, клещи: россиян предупредили об опасности

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Теплые майские деньки могут оставить неприятные воспоминания, если не соблюдать элементарных правил безопасности. Одна из главных опасностей, подстерегающих россиян в праздничные выходные, – это клещи.
Ведь, как правило, эти дни отдыхающие проводят на природе. Так, в прошлом году жертвами коварных насекомых стали 12 тыс. человек, напомнил руководитель подмосковного Минздрава Дмитрий Матвеев. По его словам, чтобы обхитрить клещей, важно помнить о профилактике.
"Собираясь на природу, не забудьте захватить средства индивидуальной защиты от клещей, также проверьте, насколько закрыта одежда",
– цитирует главу ведомства "Подмосковье сегодня". Если же не удалось избежать контакта, следует обращаться в медицинское учреждение.
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