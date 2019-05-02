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Маркетинговая уловка: раскрыт вред меда

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПопулярная крупа спасет от ожирения
"Здоровые" подсластители оказались не менее опасными, чем сахар

Многие люди добавляют в чай или еду мед вместо сахара, полагая, что это более полезная альтеранитива. Однако британские ученые доказали, что это большое заблуждение.

Организация Action on Sugar опубликовала доклад, в котором говорится о том, что люди, придерживающиеся такой точки зрения, не знают меру, а потому употребляют огромное количество меда.

По мнению диетологов, норма меда, сахара или подсластителей в день равна 30 граммам. При этом 7 граммов меда, которые люди кладут в чашку чая, может содержать в себе до 6 граммов свободных сахаров, например, глюкозы и фруктозы. Ученые сделали вывод, что покупатели не понимают значения понятия свободных сахаров, поэтому потребляеют большое количество калорий, которые приводят к ожирению и диабету, онкологии, проблемам с зубами и печенью. А маркетологи еще больше вводят людей в заблуждение, говоря о полезности подсластителей. 

Полина ИВАНОВА
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