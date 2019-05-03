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Дети под ударом: пришельцы начали охоту на людей

Фото: www.globallookpress.com
Болезни и стихийные бедствия объяснили вмешательством враждебных инопланетян

Уфологи уверены, что жители внеземных цивилизаций готовятся к полной "чистке" нашей планеты от людей. Более того, пришельцы уже начали уничтожать человечество. Ведь неслучайно в мире все чаще происходят природные катаклизмы, уносящие жизни сотен землян.

Антарктида тает быстрыми темпами, что может привести к Всемирному потопу, число заболевших корью растет, а, как известно, эта смертельная болезнь чаще поражает детей, так как у них более слабый иммунитет, чем у взрослых.

Как передает VistaNews, конспирологи опасаются того, что инопланетяне, которые изначально были призваны защищать космос от бед, сначала обратят свое внимание на детей, а потом специальным климатическим оружием уничтожат взрослых людей. Уфологи полагают, что инопланетяне уверены в том, что человечество вредит Земле, поэтому они начали свой ужасный план претворять в жизнь. 

Полина ИВАНОВА
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