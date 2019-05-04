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Сезон шашлыков: как сохранить здоровье в праздники

Фото: www.globallookpress.com
Простые советы избавят от проблем с желудком

На майские праздники многие россияне, воспользовавшись теплой погодой, выбрались на дачу. Конечно, в эти дни нельзя обойтись без шашлыков. Однако, чтобы не угодить в больницу и провести праздники без вреда стоит следовать простым советам, которые дали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что блюда желательно готовить в небольших количествах и хранить не более суток. При покупке готовой пищи в магазине стоит обратить внимание на дату изготовления и срок его реализации. При этом полуфабрикат и изделия из мяса нужно подвергнуть повторной термической обработке.

При приготовлении блюд следует тщательно мыть руки и пользоваться разными разделочными досками и ножами для сырых и готовых продуктов.

Если принять во внимание все эти не хитрые советы, то праздники пройдут без тяжелых последствий и печальных историй.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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