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Жители Петербурга просят лишить мандата депутата ЗакСА Резника

Жителей культурной столицы возмутило поведение политика

Горожане создали петицию, в которой обратились к председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову. В ней люди призвали  представителя "Партии Роста" сдать анализы на наркотики и лишить его мандата, в случае, если результат будет положительным. Со времени публикации, петицию подписали уже несколько тысяч человек. 

Петербуржцы потребовали от Резника сдать тест на наркотики, посчитав его поведение на шествии в честь Первого мая неадекватным и странным.  

"Мы требуем компетентные органы предпринять необходимые меры для привлечения Резника к ответственности", – отмечается в обращении. 

В петиции, которую поддержали уже три тысячи человек, подчеркивается, что у человека, принимающего законы для Петербурга, нет права употреблять запрещенные препараты и наркотические вещества. 

"Мы выражаем подозрение, что Резник мог неоднократно находиться в неадекватном состоянии наркотического опьянения во время принятия решений, затрагивающих жизни каждого петербуржца", – возмущаются авторы петиции.  

Граждане считают, что Резник должен сдать анализы, которые подтвердят, или, наоборот, опровергнут наличие наркотических веществ в крови. В случае, если результат будет положительным, депутата Резника стоит лишить мандата. Кроме того, такое развитие событий может лишить его дальнейшей политической карьеры. 

Ранее о странном поведении Резника высказывался экс-член Заксобрания Санкт-Петербурга, а ныне депутат Виталий Милонов. Политик подчеркнул, что наркотики и депутатство – вещи абсолютно несовместимые.

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