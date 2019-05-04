Назван необычный способ улучшить качество секса

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Американские исследователи провели опрос и выяснили как можно улучшить качество секса в семейных парах.
Оказалось, что многие страдают от того, что их партнер мешает им высыпаться. Он может храпеть или ворочаться во сне. Из-за этого супругам приходится ложиться в разные постели, передает metro.co.uk.
Однако это решение не приводит к разладам в семье, а лишь укрепляют союз. Кроме того, такие меры улучшают и сексуальную жизнь партнеров, так как хороший сон улучшает настроение человека и психическое состояние.
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